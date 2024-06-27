Дело глав Минобороны КНР связано с утечкой в США секретных данных

Генерал-лейтенант вооруженных сил Тайваня в отставке Шуай Хуаминь заявил, что расследование в отношении бывших министров обороны КНР Вэй Фэнхэ (с 2018 по 2023 год) и Ли Шанфу (занимал пост в 2023 году) связано с утечкой в США секретной информации о стратегических ракетных войсках Народно-освободительной армии Китая (НОАК).