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Расширение ЕС как выход из кризиса

Расширение ЕС как выход из кризиса

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европейскому союзу необходимо «противостоять вызовам» со стороны России и Китая, для чего нужно в очередной раз расширить его за счет государств Западных Балкан, Украины, Молдавии и «в будущем» Грузии.

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