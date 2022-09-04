Расширение ЕС как выход из кризиса

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европейскому союзу необходимо «противостоять вызовам» со стороны России и Китая, для чего нужно в очередной раз расширить его за счет государств Западных Балкан, Украины, Молдавии и «в будущем» Грузии.