Starlink на Украине восстановил работу – о снятии Илоном Маском ограничений 23 октября объявил Дональд Трамп.
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