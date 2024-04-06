Военный Юрич: артиллерия России пресекла выгрузку боекомплекта ВСУ у Гуляйполя

Российские артиллеристы пресекли выгрузку украинского боекомплекта на Гуляйпольском направлении. Бойцы точным выстрелом разбили грузовик с боеприпасами, рассказал РИА «Новости» наводчик САУ 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным Юрич.
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