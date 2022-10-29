Считаете, что многодетным мамам прямая дорога нянчить малышей до старости

Как вы думаете, многодетные матери на пути к тому, чтобы нянчить своих детей до старости? Вовсе нет! Многие известные многодетные матери показывают личный пример и развеивают новомодный стереотип о том, что дети - это несовместимое с карьерой бремя.
Как вы думаете, многодетные матери на пути к тому, чтобы нянчить своих детей до старости? Вовсе нет! Многие известные многодетные матери показывают личный пример и развеивают новомодный стереотип о том, что дети - это несовместимое с карьерой бремя.
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