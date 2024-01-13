За рулем
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За рулем

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Лада Веста не хочет заводиться зимой: решаем 2 проблемы разом

Лада Веста не хочет заводиться зимой: решаем 2 проблемы разом

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5 Изготовитель – АВТОВАЗ Год выпуска – 2015 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года Пробег на момент отчета – 159 500 км Летом и осенью Веста пару раз закапризничала.

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