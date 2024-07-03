ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В России прошли соревнования по единоборствам промоушена "Хардкор".
"Русская сви-я". Атлет из Баку публично сказал это русскому в Москве на соревнованиях
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Вся проблема в том, что никто не будет разбираться с этим животным.
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2 час.
Станислав Курганский
Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны делать. Как? Создать условия при которых за любое нарушение, оскорбление и т.д. из страны высылались бы с мигрантом все родственники без права въезда в страну и все однофамильцы, но однофамильцы если докажут что не родственники могут получить снова право на въезд в нашу страну. И все эти действия за счёт диаспоры и точка. При таких условиях мигранты сами начнут тормозить своих дебилов. В Белоруссии проблем с мигрантами нет. Почему бы России не перенять опыт? https://www.yaplakal.com/forum7/topic2726609.html?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
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yaplakal
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1 час.
ЗК
Зоя Келешиди
Баранов этих собрать со всех рынков, пусть там зарабатывают, хорош, домой!!!
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1 час.
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