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На протяжении многих лет астрономы наблюдали за звездами, которые вели себя странно, что иногда давало повод для экзотических теорий о внеземных цивилизациях

На протяжении многих лет астрономы наблюдали за звездами, которые вели себя странно, что иногда давало повод для экзотических теорий о внеземных цивилизациях

﻿﻿В течение многих лет астрономы наблюдали странное поведение звезд, что иногда приводило к появлению причудливых теорий о внеземных цивилизациях.

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