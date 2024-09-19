Около 70% крымчан полностью прошли первый этап диспансеризации, — Минздрав Крыма

Профилактический медосмотр в Крыму ежегодно могут пройти все желающие. На диспансеризацию в этом году в медорганизациях могут пройти все, кто родился в 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988 и 1985 годах.
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