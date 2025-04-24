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WP: на рабочем компьютере Хегсета был установлен мессенджер Signal

WP: на рабочем компьютере Хегсета был установлен мессенджер Signal

У главы Минобороны США Пита Хегсета на рабочем компьютере был установлен мессенджер Signal, с которым связан скандал из-за чата высокопоставленных чиновников с журналистом, где обсуждались удары по хуситам.

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