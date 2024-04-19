Историк рассказал о значимости ОДКБ

Начало деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было положено 30 лет назад подписанием соответствующего договора 15 мая 1992 года в Ташкенте между Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.
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