Видеонаблюление в классы! Ну сколько уже можно?! И сразу будет понятно кто и как отличился, кто прав, а кто виноват!

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Четвероклассник покрыл матом учительницу. Теперь она — под угрозой увольнения Источник: ИТАР-ТАСС / Лидия Мухамадеева Ученики 4 «А» класса школы № 31 Василеостровского района остались без своей учительницы с 40-летним стажем Лии Моисеевны Юрьевой перед выпуском из начальной школы.

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