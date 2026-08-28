У половины банков сократились срочные вклады

В июле сокращение объема срочных вкладов физических лиц зафиксировали 152 из 301 банка. Число кредитных организаций с отрицательной динамикой растет третий месяц подряд: в мае таких банков было 134, в июне их количество увеличилось до 138.
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