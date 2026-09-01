Посольство Франции обвинило подрядчиков в отравлении на приеме

Посольство Франции в Ереване обвинило подрядчиков в отравлении гостей приема 14 июля в честь Дня взятия Бастилии.
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