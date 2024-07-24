Рынок открылся продажами, все внимание на "Яндекс"

Российский рынок открыл торги в среду, 24 июля, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,11% до 3024,62 пункта, индекс РТС просел на 0,12% до 1091,3 пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии