Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • valentina sergeeva
    Не хамили бы - никто бы и не выпроваживал.«Как нам жить дал...
  • sobering
    Армия и ВПК были развалены до Сердюкова. Шойгу пришёл на всё готовое, что сделал Сердюков. А так спасибо вам за то, ч...Другого варианта ...
  • валерий двойнишников
    Ужас!«Кино бул жашоо»:...

«Кино бул жашоо»: диаспорный кинотеатр для киргизов привел в недоумение москвичей

«Кино бул жашоо»: диаспорный кинотеатр для киргизов привел в недоумение москвичей

Изображение сгенерировано нейросетью Кафе для таджиков, бани для узбеков, а кинотеатры для киргизов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Вопрос к автору Уважаемый, а почему еще и третий раз один и тот же материал вставлять? Или вам за количество буквочек платят?
Ответить
2 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Где русские нам пора чемоданы собирать
Ответить
2 час.
вд
валерий двойнишников
Ужас!
Ответить
57 мин.
наверх