Сотрудники ФСБ изъяли у хабаровчанина запрещенные вещества на 12 млн рублей

Сотрудники УФСБ в Хабаровске задержали 36-летнего жителя краевой столицы, причастного к организации межрегионального канала поставки наркотических средств в особо крупном размере.
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