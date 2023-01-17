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Сотрудники ФСБ изъяли у хабаровчанина запрещенные вещества на 12 млн рублей

Сотрудники ФСБ изъяли у хабаровчанина запрещенные вещества на 12 млн рублей

Сотрудники УФСБ в Хабаровске задержали 36-летнего жителя краевой столицы, причастного к организации межрегионального канала поставки наркотических средств в особо крупном размере.

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