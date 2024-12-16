В 55 российских регионах начали взвешивать мусоровозы

Большая часть регионов (55) начали борьбу со стихийными свалками. Так, в них начали взвешивать мусоровозы после того, как они забрали отходы на контейнерных площадках, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО).
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