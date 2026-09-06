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Почему весь сварочный шов в кратерах — причины и как исправить

Почему весь сварочный шов в кратерах — причины и как исправить

Сварной шов должен быть ровным, прочным и герметичным. Однако нередко после сварки на его поверхности появляются многочисленные кратеры, которые ухудшают внешний вид соединения и могут снизить его прочность.

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