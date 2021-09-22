Не абсолютным назвали отказ группы АЕОН от инвестиций в аэропорт Актобе

Астана. 22 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Отказ международной инвестиционной группы АЕОН от инвестиций в аэропорт Актобе, оцененный корпорацией $50 млн, не был абсолютным, прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО «НК «Kazakh Invest».
Астана. 22 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Отказ международной инвестиционной группы АЕОН от инвестиций в аэропорт Актобе, оцененный корпорацией $50 млн, не был абсолютным, прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО «НК «Kazakh Invest».
Свежие комментарии