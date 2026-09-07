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FiNE NEWS

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Кая Каллас отказалась от создания группы высокого уровня ЕС по обороне

Глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас приняла решение отказаться от создания группы высокого уровня по обороне Евросоюза.

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