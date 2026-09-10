«Рано или поздно король встречает свою королеву!» Филипп Киркоров шокировал публику на «Новой волне» в Казани! Прямо со сцены после исполнения новой песни «Луиза» 59-летний поп-король во всеуслышание признался в чувствах 20-летней обладательнице титула «Мисс БРИКС – 2026>>> Валентине Алексеевой.