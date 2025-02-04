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Казахстан проиграл 2-й матч подряд на ЧМ-2025 – 2:4 от Венгрии. У сборной 3 очка в 3 играх турнира

Казахстан проиграл 2-й матч подряд на ЧМ-2025 – 2:4 от Венгрии. У сборной 3 очка в 3 играх турнира

Команда тренера Олега Болякина уступила сборной Венгрии (2:4) в игре группового этапа.  Голами в составе казахстанской команды отметились Никита Михайлис и Валерий Орехов.

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