На Камчатке сотрудники полиции изъяли у индивидуального предпринимателя более 300 единиц контрафактной продукции

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из торговых центров Петропавловска-Камчатского сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю обнаружили и изъяли у 36-летнего индивидуального предпринимателя около 300 пар кроссовок и 22 единицы различных товаров (футболки, спортивные костюмы и штаны) с признаками контрафактных, маркированные известными товарными знаками.