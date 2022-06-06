На Камчатке сотрудники полиции изъяли у индивидуального предпринимателя более 300 единиц контрафактной продукции

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из торговых центров Петропавловска-Камчатского сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю обнаружили и изъяли у 36-летнего индивидуального предпринимателя около 300 пар кроссовок и 22 единицы различных товаров (футболки, спортивные костюмы и штаны) с признаками контрафактных, маркированные известными товарными знаками.
Популярные статьи
- Расчеты ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе специальной военной операции обеспечивают защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения
- Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции
- Российские военнослужащие организовали раздачу гуманитарной помощи жителям освобожденного Красного Лимана
Свежие комментарии