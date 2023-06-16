Уполномоченный при президенте Титов: кубинские банки начали принимать карты "Мир"

Кубинские банки начали принимать платежные карты "Мир", рассказал глава делового совета Россия – Куба, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на Петербургском экономическом форуме (проходит 14–17 июня).
Кубинские банки начали принимать платежные карты "Мир", рассказал глава делового совета Россия – Куба, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на Петербургском экономическом форуме (проходит 14–17 июня).
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