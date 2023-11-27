Украинская пресса: Нардеп от «Слуги народа» впервые озвучила планы по ежемесячной мобилизации на Украине

Вспыхнувший на Украине скандал с нардепом от партии Зеленского Марьяной Безуглой, предложившей главкому ВСУ Валерию Залужному уйти в отставку, был полезен в отношении впервые озвученных цифр ежемесячной мобилизации.
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