Штрафы за самовыгул собак повысят до 50 тыс. рублей. О подготовке таких поправок в КоАП рассказал «Известиям» первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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