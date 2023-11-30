Пленный: морпехи ВСУ не соглашаются на "мясные" штурмы под Херсоном

REUTERS/Gleb Garanich Многие украинские боевики, которые сейчас находятся на херсонском направлении спецоперации, отказываются выполнять приказы киевского командования, отправляющего их в так называемые "мясные" штурмы, заявил пленный морпех 38-й бригады ВСУ Руслан Нестерюк.