Пленный: морпехи ВСУ не соглашаются на "мясные" штурмы под Херсоном

REUTERS/Gleb Garanich Многие украинские боевики, которые сейчас находятся на херсонском направлении спецоперации, отказываются выполнять приказы киевского командования, отправляющего их в так называемые "мясные" штурмы, заявил пленный морпех 38-й бригады ВСУ Руслан Нестерюк.
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