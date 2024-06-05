Крупномасштабные учения НАТО начинаются на Балтийском море: впервые участвует Швеция Евгения КомароваСевероатлантический альянс продолжает наращивать масштабы проведения военных учений в заливе Балтийского моря.
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