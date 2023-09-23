Военное обозрение

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Глава ГУР МО Украины: Даже танки «Абрамс» в современном общевойсковом бою «долго не проживут»

Глава ГУР МО Украины: Даже танки «Абрамс» в современном общевойсковом бою «долго не проживут»

Во время недавнего посещения США в составе украинской делегации начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью онлайн-изданию War Zone.

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Зоя Копань
Он похож на пациента из псих больницы! Сука, не дна ни покрышки! Напару с клоуном затягиваются!
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