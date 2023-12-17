В новых регионах на выборах президента РФ хотят разрешить голосовать по украинским паспортам

Избиркомы в новых регионах России рассматривают возможность разрешить голосовать на выборах президента РФ в марте по украинским паспортам, как это было во время Единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре 2023 года.
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