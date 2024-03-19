Пашинян выразил надежду на развитие диалога между Арменией и РФ

Армения надеется на развитие диалога с Россией по всем направлениям. Об этом во вторник, 19 марта, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в своем поздравлении, направленном президенту РФ Владимиру Путину по случаю его победы на выборах главы государства.