'Kid Sister' will be the last role Simone Nathan plays

Simone Nathan discusses her autobiographical comedy series "Kid Sister," premiering on ChaiFlicks Sunday, and why she will not act again.
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