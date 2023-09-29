Опубликовано видео мощного авиаудара ВС РФ по коксохимическому заводу в Авдеевке

В Интернете распространились кадры, на которых засняты моменты бомбардировки самолетом Воздушно-космических сил России на мощного укрепления, построенного Вооруженными силами Украины на территории коксохимического завода в Авдеевке.
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