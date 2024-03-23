Поверья и приметы 24 марта 2024 года связаны с Ефимовым днем Ирина ЛысенкоУдивительные исторические поверья и приметы о погоде 24 марта 2024 года связаны с уникальным празднованием в древней Руси весеннего праздника — Ефимова дня.
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