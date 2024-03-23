Поверья и приметы 24 марта 2024 года связаны с Ефимовым днем Ирина ЛысенкоУдивительные исторические поверья и приметы о погоде 24 марта 2024 года связаны с уникальным празднованием в древней Руси весеннего праздника — Ефимова дня.