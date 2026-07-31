Земля не должна гулять: 4 лучшых варианта для посадки после лука и чеснока в августе

Эксперты не рекомендуют оставлять грядки пустыми. Лук 123RF/legion-media.ru В середине и второй половине лета на дачных участках массово освобождаются грядки после уборки чеснока и озимого или ярового лука.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии