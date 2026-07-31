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Земля не должна гулять: 4 лучшых варианта для посадки после лука и чеснока в августе

Земля не должна гулять: 4 лучшых варианта для посадки после лука и чеснока в августе

Эксперты не рекомендуют оставлять грядки пустыми. Лук 123RF/legion-media.ru В середине и второй половине лета на дачных участках массово освобождаются грядки после уборки чеснока и озимого или ярового лука.

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