ЦТАК: КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасонпхо-18"

КНДР в среду осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасонпхо-18". Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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