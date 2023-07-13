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ЦТАК: КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасонпхо-18"

ЦТАК: КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасонпхо-18"

КНДР в среду осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасонпхо-18". Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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