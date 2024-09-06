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WSJ: крушение F-16 вызвало вопросы о подготовке украинских пилотов

WSJ: крушение F-16 вызвало вопросы о подготовке украинских пилотов

Крушение украинского истребителя F-16 в первый день его боевого применения на прошлой неделе вызвало сомнения в поспешности подготовки пилотов и их отправке на линию соприкосновения всего через несколько недель после прибытия на Украину.

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