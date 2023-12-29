Если успеете до последнего удара – желание исполнится )))

Каждый новый год, пока часы бьют 12 раз, я стараюсь успеть написать желание на бумажке, сжечь, и выпить пепел загаданного вместе с шампанским ))Традиции этой не изменяю уже, наверное, лет тридцать )Тут нашел в инете еще один способ.
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