Решением ударить американскими ракетами ATACMS по России глава киевского режима Владимир Зеленский предрешил свою судьбу и судьбу Украины.
Можете плакать: решением ударить ATACMS по России Зеленский предрешил свою судьбу
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Владимир Витковский
Давно пора...
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12 час.
ВВ
Владимир Витковский
... буратино... как обдрыскайте...
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну почему ядерная война, Россия вполне может в научных целях запустить Сармат, не с ядерной боеголовкой, по Йеллоустонскому супервулкану или взорвать на разломе тектонических плит в тихом океане. В этой зоне тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Северо-Американскую плиту. Проще говоря, дно Тихого океана уходит под континент. Это подводный геологический разлом, который протянулся почти на 900 километров вдоль западного побережья Северной Америки, от севера штата Калифорния до канадского острова Ванкувер. Ну что поделать если что то в результате научного эксперимента пойдет не так...
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12 час.
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