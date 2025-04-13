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Царьград

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Ирина Роднина: система спорта России и США в корне отличается

Ирина Роднина: система спорта России и США в корне отличается

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценивает различия в спортивной подготовке России и США. Она отмечает сильную систему детско-юношеского спорта в России, критически говоря о недостатках школьного и студенческого спорта.

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Комментарии
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Амара Карпова
Выгоните эту старуху сраной метлой🤮💩💩🤬🤬
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17 час.
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