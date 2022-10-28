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Трехэтажный особняк, усадьба, квартира в центре Киева: что потеряли Лорак и Повалий после попадания в санкционный список Украины

Трехэтажный особняк, усадьба, квартира в центре Киева: что потеряли Лорак и Повалий после попадания в санкционный список Украины

Недавно Президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении физических и юридических лиц, выступивших или поддержавших СВО.

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