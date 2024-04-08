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МО: ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

МО: ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра.

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