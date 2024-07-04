Пашинян заявил о готовности Армении к стратегическому партнерству с США

Армения готова поднять уровень отношений с Соединенными Штатами до стратегического партнерства. Об этом заявил руководитель правительства закавказской республики Никол Пашинян в послании американскому президенту Джо Байдену по случаю празднования в США Дня независимости, пишет Telegram-канал BRIEF.