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Аргументы недели

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Пашинян заявил о готовности Армении к стратегическому партнерству с США

Пашинян заявил о готовности Армении к стратегическому партнерству с США

Армения готова поднять уровень отношений с Соединенными Штатами до стратегического партнерства. Об этом заявил руководитель правительства закавказской республики Никол Пашинян в послании американскому президенту Джо Байдену по случаю празднования в США Дня независимости, пишет Telegram-канал BRIEF.

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