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Американские эксперты: Есть сомнения в обученности украинцев использованию ЗРК Patriot, так как они стреляют из него как из пулемёта

Американские эксперты: Есть сомнения в обученности украинцев использованию ЗРК Patriot, так как они стреляют из него как из пулемёта

Западные эксперты обсуждают заявления украинского генерального штаба и других официальных органов и институтов Украины относительно того, что «ракетные удары ВС РФ не достигают цели» и что «все ракеты и беспилотники сбиваются украинской ПВО».

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