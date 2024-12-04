Герман Стерлигов рассказал, что лишил наследства двух своих сыновей, которые пошли на войну с хохлами: "Они долг Родине отдают, а не отцу? Вот пускай с Родины и спрашивают".
А вот так!
Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Сдвинуться ДАВНО И НАДОЛГО ПО ФАЗЕ!!!!!!
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2 час.
VV
Vladimir Vlasov
Железный человек с деревянной годовой, думает, что всю жизнь будет сильным и здоровым. Кто тебе под старость кружку воды поднесет.
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2 час.
НП
Наталья Павлова
Что не мешает ему быть козлом!
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13 мин.
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