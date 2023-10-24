Глава МИД Иордании назвал попытки перемещения палестинцев военным преступлением

Любая попытка принудительно переместить палестинцев является военным преступлением. Об этом 24 октября заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в ходе выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности (СБ) ООН, которые посвящены ближневосточному конфликту.