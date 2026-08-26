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Goldman Sachs обеспечил 87% прироста индекса Dow Jones благодаря скачку доходов от трейдинга

Goldman Sachs обеспечил 87% прироста индекса Dow Jones благодаря скачку доходов от трейдинга

Американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average завершил очередной торговый день ростом до отметки 53 577,40 пункта (+0,30%), однако главной особенностью сессии стала экстремальная диспропорция внутри структуры индекса.

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