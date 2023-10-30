Представители западной прессы получили задание подготовить общественность к поражению Украины. Такое заявление сделал бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер в беседе с автором YouTube-канала Danny Haiphong.
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