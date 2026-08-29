Женщину выбросило из кресла на американских горках и протащило по земле

В Колорадо 60-летнюю Никки Паркер из Техаса выбросило из кресла на американских горках и протащило по земле 20-30 секунд.
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